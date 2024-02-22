Дело закрыто: звезду «Дома-2» Александра Гобозова приговорили к сроку

Фото: Instagram* / gobozov_sasha

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Сколько лет он проведет в тюрьме?

Звезду «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Как сообщил адвокат знаменитости, защита считает приговор несправедливым и уже начала процедуру его обжалования.

Причиной судебного разбирательства стал громкий скандал с избиением, в котором все далеко не так однозначно. Несколько месяцев назад Гобозов стал получать анонимные угрозы от неизвестных людей. Злоумышленники обещали убить Александра и всю его семью, в случае если тот не заплатит им большую сумму денег.

«Гобозов должен был передать потерпевшей сумму, которую требовали вымогатели. Ближе к концу установленного срока он приехал к потерпевшей и попросил организовать встречу с Адамом. Потерпевшая начала угрожать и пугать Гобозова, а он не сдержался и ударил ее несколько раз. Когда она пыталась позвать на помощь своих сообщников, он выхватил телефон и уехал», — объяснил ситуацию адвокат.

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