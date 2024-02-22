Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск

Суд не стал рассматривать новый иск к МТС на 10 млн из-за вечеринки Ивлеевой

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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История со скандальной тусовкой продолжает волновать жителей России.

Таганский районный суд Москвы не стал рассматривать очередной иск к компании МТС как к организатору печально известной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Истцом выступал Олег Останний, который требовал у ПАО «МТС» десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инстанции уже отклонили несколько запросов о компенсации, самой крупной суммой которых был миллиард рублей.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием конца 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену.