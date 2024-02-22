Что в рот полезло: ТОП-7 продуктов, которые ошибочно считают полезными

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Диетолог развеяла самые популярные мифы о «полезной» еде.

Вокруг многих продуктов питания ходят слухи об их бесконечной пользе, из-за чего мы часто, даже не раздумывая, включаем их в свой рацион, когда собираемся похудеть или решаем вести здоровый образ жизни. Однако порой стоит посоветоваться со специалистами. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, какие продукты стоит исключить из рациона или сократить их потребление, если вы заботитесь о своем здоровье.

Молочные продукты с низким содержанием жира

Кальций в таком молоке усваивается организмом гораздо хуже. Коме того, так как обезжиренные молочные продукты лишены вкуса, то производители часто в такие продукты добавляют большое количество сахара. Также эти продукты плохо насыщают, поэтому вам, скорее всего, захочется съесть их больше.

Поэтому порой лучше не мучить себя и съесть кусочек любимого сыра, а не искать ему обезжиренные альтернативы. При этом молоко, сметана и творог с низким содержанием жира действительно помогут следить за фигурой, но лучше употреблять их в сочетании со сложными углеводами и клетчаткой.

Сладкие мюсли

В такие смеси часто кладут много сахара и растительного жира. При этом количество орехов и сухофруктов часто не соответствует заявленному количеству. Лучшим вариантом будет приготовить такие хлопья самостоятельно. Для этого достаточно взять любые овсяные хлопья, смешать их с орехами или семечками, потом налить в стакан свежевыжатый сок, добавить туда немного меда и растительного масла. Выложите эту массу на противень, покрытый пергаментом, посушите ее в духовке до хруста и украсьте любыми сухофруктами или ягодами.

Протеиновые батончики

Часто производители сильно занижают их калорийность, углеводы и жиры в составе на упаковке. При этом белка, наоборот, не докладывают. В данном случае лучше покупать такие батончики в специализированных местах или посоветоваться со своим тренером, так как если у вас в рационе достаточно белка, то вам и не нужны протеиновые батончики.

Продукты без глютена

Если производитель исключает глютен, то вместо него он наполнит продукт быстрыми углеводами. Поэтому такая безглютеновая диета имеет лишь смысл для тех, кто не переносит его. Более того, такие продукты часто могут содержать даже вредные транс-жиры.

Пакетированные соки и нектары

Сюда производители также кладут больше количество сахара. Помимо этого, в соках есть также натуральная фруктоза — это тот же сахар. При этом в соках практически отсутствует клетчатка, а она, между прочим, и замедляет всасывание сахаров. Витаминов в таком напитке тоже будет мало, так как они разрушатся при пастеризации.

Йогурты и творожки с различными наполнителями

И снова сахар. Также производители добавляют в йогурты и творожки различные ароматизаторы, красители и загустители, которые могут быть вредны в больших количествах.

Каши быстрого приготовления

Здесь мы получим лишь пустые калории, так как крупа в таких кашах сильно измельчена и пропарена. Кроме того, здесь присутствует также много сахара и усилителей вкуса.

Ранее 5-tv.ru писал о лучшей диете для быстрого и безопасного похудения.