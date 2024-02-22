Шойгу вручил «Золотые Звезды» бойцам за проявленные в СВО мужество и героизм

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Отличившиеся на передовой военные также получили погоны высших офицеров.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, которые отличись при выполнении задач. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Там отметили, что медали вручены в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

«Генерал армии Сергей Шойгу… вручил медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Шойгу также вручил бойцам погоны высших офицеров. Министр поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на военной службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что освобождавшие Авдеевку военнослужащие ВС РФ получили награды. Медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся мотострелкам второй гвардейской армии вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.