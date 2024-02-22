«Не только внешне»: Меньшова признала, что переняла характер знаменитой мамы

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Вере Алентовой исполнилось 82 года. В честь праздника Юлия опубликовала чувственный пост с признанием.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова выложила архивные фото своей мамы — знаменитой актрисы Веры Алентовой, а также посвятила ей трогательный текст. Ей 21 февраля исполнилось 82 года.

Юлия отметила, что ей все чаще стали указывать на схожесть с мамой. Она призналась, что только с возрастом поняла, как много важных качеств и черт характера она унаследовала от родительницы. Меньшова гордится быть дочерью Веры Алентовой.

«Это правда. Я и сама все больше подмечаю нашу схожесть. Причем, далеко не только внешнюю», —написала она в Telegram-канале.

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Пара познакомилась во время учебы в МХАТе. Они быстро приняли решение пожениться. Практически сразу после первого свидания Меньшов и Алентова подали заявление в ЗАГС.

В один из периодов жизни супруги расставались на три года, но брак удалось сохранить. Именно в этом союзе на свет появилась Юлия.

С момента смерти Владимира Меньшова прошло уже почти три года, но вдова еще не смирилась с этим. Она даже носит обручальное кольцо в память о муже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Меньшова развеяла слухи о плохом самочувствии Алентовой.