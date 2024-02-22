«Очередной майдан»: названо условие, при котором произойдет переворот на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Это будет восстание от безысходности, подчеркнул украинский оппозиционер.

Переворот в Незалежной может произойти, но только при условии, что его проведут боевики от безысходности. Такое заявление сделал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук по случаю десятилетия госпереворота на Украине. На эту тему он побеседовал с РИА Новости.

Он подчеркнул, что любой переворот можно устроить, если «провести очередной майдан». Уже были попытки его сделать после отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Однако, если Запад майдан не поддерживает, а точнее не финансирует, то ничего не выйдет. Поэтому за дело должны взяться боевики.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих. Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь», — сказал Медведчук.

Он указал на то, что сегодня украинские боевики всем недовольны. Например, их не лечат от полученных на поле боя ран из-за отсутствия денег. Даже в случае наличия средств, они идут на реализацию коррупционных схем.

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Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда началась российская СВО. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что Незалежная уже потеряла свою государственность. Как подчеркнул Медведчук, на сегодняшний день страна не является ни суверенной, ни независимой.