«Запад обречен»: в Великобритании выступили за правление консерваторов

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Результат деятельности «левых элит» — проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины, добавила экс-премьер.

Западные страны обречены из-за долгого правления левых политических сил. Об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Fox News.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», — сказала она.

Трасс объяснила, что «левые элиты» уже слишком долго стоят у штурвала в очень большом количестве стран Запада. Говоря о негативных результатах их правления, она указала на проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины. Левые идеи в том числе сильно распространены в США, особенно в Белом доме.

Сегодня необходимо, считает Трасс, чтобы к правлению пришли консерваторы. Их деятельность должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с левыми идеями.

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