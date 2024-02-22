Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200, запущенная киевским режимом с целью устроить теракт в РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей. Цель уничтожена. В Брянской области также был уничтожен украинский дрон.