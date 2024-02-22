Делегация США прибыла на Тайвань
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Фото: www.globallookpress.com / Ceng Shou Yi
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Как отреагирует на это Китай?
Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по Китаю Майком Галлахером прибыла с визитом на Тайвань.
«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — распространил заявление Галлахера его офис.
Законодатели намерены обсудить вопросы двухсторонних отношений, торговли и инвестиций, а также региональной безопасности.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит американцев.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань. Контакты возобновились в конце 1980-х.
Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин заявил о планах воссоединить Тайвань с Китаем. Он подчеркнул, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.