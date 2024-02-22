На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Елисея

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У мальчика — гамартома гипоталамуса. Эта редкая и опасная опухоль давит на мозг и вызывает симптомы, как при эпилепсии.

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна маленькому Елисею! У мальчика опухоль мозга, и его состояние ухудшается. Помочь могут японские медики. Но на сложнейшую операцию требуются три миллиона рублей! Помочь собрать деньги можете вы, зрители Пятого канала! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Шестилетний Елисей часто обнимает маму. И только близкие знают, что этот ласковый и спокойный мальчик может в одну секунду стать совсем другим. Громко закричать, забиться в судорогах и даже потерять сознание. Приступы, которые сейчас происходят все чаще, провоцирует гамартома гипоталамуса — эта редкая и опасная опухоль давит на мозг и вызывает симптомы, как при эпилепсии.

«Где-то в два года я в первый раз увидела у него приступ насильственного смеха. Для меня это показалось странным. Это выглядит как такой приступ страха, и при этом ребенок смеется. Он смеется, как будто его заставляют смеяться. Невролог посоветовал сделать МРТ головного мозга. И да, диагноз подтвердился», — рассказывает Анжела Александрова, мама Елисея.

Опухоль доброкачественная, и поначалу приступы случались редко. Врачи надеялись, что лекарства смогут оставить судороги. Но опухоль растет и все больше мешает головному мозгу ребенка нормально функционировать. В такой ситуации препараты неэффективны.

Умный и любознательный от рождения, из-за опухоли Елисей начал отставать в развитии от своих сверстников. Ему трудно учиться чему-то новому. Но самое страшное, что обмороки происходят все чаще, а судороги с каждым разом становятся сильнее и продолжительнее. Поэтому в последние месяцы Елисей почти не выходит из дома. Даже короткая прогулка на детской площадке для мальчика большой риск.

Состояние ребенка будет ухудшаться, если срочно не убрать опухоль. Но обычный метод по удалению новообразований на головном мозге с помощью так называемого киберножа Елисею не подходит. Опухоль слишком неудобно расположена. Так что единственный шанс для него стать здоровым — провести стереотаксическую термокоагуляцию. Через небольшие отверстия в черепной коробке хирурги вводят электроды и прижигают труднодоступные участки опухоли. Сделать такую операцию готовы врачи из Японии.

«Такое лечение считается нейрохирургической операцией высокой сложности. В нашем госпитале для этого используется специальная техника и оборудование. После операции у пациентов наблюдается улучшение в развитии, эпилептические припадки исчезают», — объясняет нейрохирург-эпилептолог, заведующий отделением по лечению гамартомы гипоталамуса Широзу Хироси.

Опухоль быстро увеличивается в размерах, и, чтобы лечение прошло успешно, откладывать операцию нельзя. Японские врачи ждут Елисея уже 15 марта.

Стоимость операции три миллиона рублей. Для обычной семьи из Владивостока, где еще двое детей, это неподъемная сумма. Но Елисей и его близкие верят, что неравнодушные люди не оставят их наедине с бедой.

Мы с вами, все вместе, можем помочь мальчику стать здоровым, вырасти и исполнить заветную мечту — работать машинистом.