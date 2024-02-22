Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит восхитился Петербургом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Северной столице турецкий актер уже приобрел сувениры. Теперь, по собственному признанию, не знает, как доставить все домой.

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» — Бурак Озчивит — мечтает сыграть в российском фильме! Актер недавно побывал в Москве, а сейчас он в Санкт-Петербурге. Там Бурак выступил перед поклонниками и ответил на вопросы журналистов. Во время диалога он признался, что в будущем был бы не против получить роль в проекте с нашими артистами.

«Я знаю много кого, но пока ни с кем не работаю, но если понадобится, я буду рад и встретиться, и даже совместный проект организовать», — сказал артист.

Актер остался в восторге от Северной столицы. Признался, что хотел бы вернуться, чтобы посетить самые знаковые достопримечательности. Большое впечатление произвело на актера российское искусство — он приобрел несколько картин и книги. Пошутил, что теперь не знает, как доставить эти ценные сувениры до Турции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бурак Озчивит оценил русскую водку.