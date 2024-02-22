С неба в огонь: Авиалесоохрана приступила к тренировкам в разных регионах

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Учения максимально приближены к реальным условиям.

О их работе можно коротко сказать: «с неба в огонь». В преддверии весенне-летнего сезона в нескольких регионах страны прошли учения сотрудников Авиалесоохраны, чья работа проходит буквально в раскаленных условиях. Пожарный десантник — профессия требующая максимальной собранности, ведь на принятие решений есть не больше двух минут. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас с подробностями.

Пожарный десант поднимается в небо. Это группа быстрого реагирования. Именно они первыми встают на защиту леса, пикируют с неба прямо в пекло. Главная задача воздушного патруля: с высоты выявить пожар и потушить его.

«Самолет набрал высоту 1000 метров, слышен звуковой сигнал, дверь открыта — можно прыгать», —передает с места корреспондент.

На то, чтобы выбрать удобное и безопасное место для посадки, у десантника есть всего две минуты. Именно столько длится полет. Приземляться порой приходится на склоны гор, в воду и густой лес.

«До этого упражнение выполняли, там нужно было попасть в радиус десять метров. Наш борт справился с этой задачей удачно», — рассказывает старший инструктор ПДПС ФБУ «Авиалесохрана» Антон Харитонов.

Полет под куполом, пожалуй, — самое приятное в работе пожарных. После — начинается тяжелый и опасный труд.

«Есть у нас поговорка такая: три минуты ты орел, а потом — гужевая лошадь. Потому что в основном приходится копать, пилить, раскидывать в лесу», — объясняет заместитель начальника ПДПС ФБУ «Авиалесохрана» Сергей Захаров.

Тренировки проходят налегке, однако в боевые вылеты десантники берут большой запас провианта и палатки — жить в лесу порой приходится неделями.

Спуски отрабатывают на новых вертолетах Ми-8 МТВ-1. Машину построили специально для Авиалесоохраны. Мощный двигатель обеспечил высокую грузоподъемность, дополнительные топливные баки продлили время полета.

Всего в прошлом сезоне десант Авиалесоохраны работал на территории 16 регионов. Было потушено 340 особо сложных лесных пожаров, огнеборцы отстояли 176 городов и деревень.

«Проехали всю России, начиная с Европейской части. То, есть как начали с Екатеринбурга. Сложно работать. Нужно быть физически крепким и морально устойчивым», — рассказывает Юрий Катышев — инструктор красноярского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

На базе Красноярска инструкторский состав парашютно-десантной службы России готовится впервые. Работать пожарные привыкли в раскаленных условиях, а в Сибири сейчас 30-градусные морозы.

«Чем ближе к земле, тем холоднее становится», —рассказывают десантники.

«В двух регионах страны — это Приморский край и Краснодарский — возникают лесные пожары. Поэтому мы в любой момент готовы выехать», — уточняет старший пожарный инструктор авиапожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Иван Четвертных.

После завершения тренировок инструкторы разъедутся в регионы базирования от Калининграда до Владивостока, где продолжат тренировать уже свои подразделения. Подготовка всех бойцов Авиалесоохраны должна завершиться до конца марта.