«Занимались сексом по 13 раз в день»: Наталья Штурм рассказала о бурном романе

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Артистка признается, что тогда ей овладели сильные чувства.

Певица Наталья Штурм богата на истории о романах с мужчинами. Исполнительница хита «Школьный роман» даже в свои 57 лет притягивает к себе восторженные взгляды со стороны противоположного пола. Чего уж говорить о ее молодости! Перед артисткой не могли устоять даже женатые мужчины. В этом она признается и сама. А всему виной — сексуальная энергия, которая от нее исходит.

«У меня оба брака так состоялись. Именно они ушли из семьи. Не могли жить без меня. У меня был один из Амстердама мужчина, армянин (по национальности. — Прим. ред.), какие он мне устраивал сцены ревности! Причем все было нормально, никто никому не изменял. Но мы занимались с ним сексом по 12-13 раз в день. Вот такая химия у нас была», — рассказала певица в интервью Елене Кирсановой.

Аферист, ювелир и пьяница: взлеты и падения в личной жизни Натальи Штурм

Наталья Штурма признается, что не особо жалует молодых мужчин по нескольким причинам — они ничего не умеют и у них нет денег.

Ранее, писал 5-tv.ru, Штурм рассказала об обокравшем ее аферисте.