Спит с котом и тренируется держать баланс: какой у Байдена распорядок дня

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Американский лидер на девятом десятке старается не сбавлять обороты и вести активный образ жизни.

Президент США Джо Байден для поддержания физической формы по утрам занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом. О его распорядке дня рассказала газета Daily Mail, ссылаясь на его помощников.

Так, американский лидер просыпается около семи часов утра в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот. При этом во время сна он надевает аппарат СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях.

В сутки он спит восемь часов. Спустя примерно час после пробуждения Байден начинает занятия с физиотерапевтом. Они необходимы ему для того, чтобы ровно ходить и увереннее держать равновесие.

Далее глава государства идет в Овальный кабинет. Там слушает секретный брифинг, созванивается с внуками, женой, сыном. Рабочие дела он планирует в районе 10:00 — 16:00. Работает американский лидер примерно до 19:00. При этом зачастую Байден опаздывает, хотя персонал Белого дома пытается его организовать.

Когда президенту США предстоит публичное выступление, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники — выжимку из новостей на случай, если Байден решит ответить на вопросы журналистов. Также помощники составляют Байдену «шпаргалки» для выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден снова публично оконфузился.