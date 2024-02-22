Цифровая реальность: как прошел первый день «Игр будущего» в Казани

Фото, видео: Кормилицына Кристина / ТАСС; 5-tv.ru

Это первый в истории международный мультиспортивный турнир. Ничего подобного никто в мире никогда не проводил.

Событие, которое сегодня поставило Россию в один ряд с ведущими цифровыми державами. В Казани открылись «Игры будущего». Где бы еще на государственном уровне настолько открыто и дружелюбно отнеслись к киберспорту? Шок для Запада настолько большой, что за призовой фонд приехали побороться даже американские команды. Но здесь есть одна изюминка, которую придумал и президент нашей страны — джойстики и мышки из рук спортсменам все-таки придется выпускать, чтобы выйти на настоящие спортивные площадки. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

Церемония открытия в лучших традициях футуризма. Все то, что ждет нас уже завтра. Проводники — цифровые аватары. Соревнования на грани физического и виртуального мира. Как и шоу на церемонии открытия. Сценарий писал не только человек, но и искусственный интеллект.

Больше 20 дисциплин. 300 команд будут бороться за трофеи «Игр Будущего». Это первый в истории международный мультиспортивный турнир. Ничего подобного никто в мире никогда не проводил. Владимир Путин приветствует участников.

Российский лидер говорит не только о новейшем формате Игр, но и о том, что здесь настоящий дух спорта. Где никого не притесняют и в честной борьбе выявляют сильнейших.

«Игры будущего — свобода от политики, дискриминации и двойных стандартов. Уверен, тут будет царить подлинный спорт, формат для современной летописи мирового спорта начинается здесь — в России!» — говорит президент.

А еще именно Россия дарит миру самые яркие и масштабные праздники спорта и культуры. И Казань не первый раз показывает свое гостеприимство. Формат и масштаб Игр оценили и главы стран, которые приехали на церемонию открытия. И не упустили шанс заявить, что тоже хотят принять игры будущего на своей территории! Но в историю войдут именно первые Игры. Уже понятно — интерес необъятный.

На церемонии показывают мир будущего. Границы между реальностью и цифрой сотрутся. Технологии только взрываются в жизнь и с ними нужно научиться жить. На «Играх Будущего» процесс уже пошел.

Баскетбол, футбол, хоккей — здесь совершенно новый взгляд на спорт. И это точно будущее. И пока к нему привыкают. И зрители, и сами спортсмены.

Сразу после официального старта Игр Владимир Путин вместе с коллегами посетил соревновательные площадки — им рассказали о правилах борьбы. Например, в фиджитал-футбол.

А юному футболисту из Сирии настолько понравилось в России, что он обратился к Путину с неожиданной просьбой.

«Мне очень приятно видеть вас! Я хотел бы стать российским гражданином, господин президент», — сказал он.

Россия снова радушно встретила гостей и устроила грандиозный праздник спорта. И интерес — огромный. Трансляции по всему миру смотрят миллионы зрителей.