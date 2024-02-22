«Россия, любовь, народ»: Путин пообщался с нейросетью на «Играх будущего»

Фото, видео: Кормилицына Кристина / ТАСС; 5-tv.ru

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О чем российский лидер беседовал с искусственным интеллектом?

Президент России Владимир Путин на полях соревнований «Игры будущего» пообщался с искусственным интеллектом и дал ему задание. Он попросил сгенерировать напутствие участникам цифрового марафона на основании трех слов — Россия, любовь, народ. Нейросеть сгенерировала речь.

«Дорогие участники цифрового марафона, от имени участников „Игр будущего“ мы хотим пожелать вам любви к России и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям. Пусть ваш цифровой марафон станет для вас не только испытанием, но и источником новых знаний и возможностей. Удачи вам!» — сгенерировал искусственный интеллект.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. В церемонии открытия приняли участие Путин, а также главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Как отметил российский лидер, «Игры будущего» — это дар нашей страны мировой спортивной семье. В турнире участвуют более 2000 спортсменов и свыше 200 международных спортивных коллективов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Владимир Путин взял клюшку и забил гол на «Играх будущего».