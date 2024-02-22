Владимир Путин взял клюшку и забил гол на «Играх будущего»

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В Казани стартовали состязания по фиджитал-спорту. На торжественной церемонии открытия был российский лидер.

Большое внимание сейчас приковано к Казани. Там официально начались «Игры Будущего». На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин. Также участие в мероприятии приняли лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

После церемонии открытия главы государств отправились осматривать зоны проведения соревнований. На одном из стендов российский лидер сыграл в фиджитал-флорбол и забил гол. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Игры будущего» проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В турнире участвуют более 2000 спортсменов и свыше 200 международных спортивных коллективов. Более подробно о мероприятии читайте в нашем материале.