Фото, видео: © РИА Новости / Василий Малышев; 5-tv.ru

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На памятном концерте по случаю 90-летия со дня рождения актера собралось множество знаменитых гостей, которые рассказали о Лановом вне кадра.

Накануне, 21 февраля, в Москве состоялся концерта «Гордиться славою своих предков», посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Мероприятие посетили многие знаменитости. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru они рассказали, каким им запомнился актер.

Василий Лановой. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Президент России Владимир Путин на мероприятии быть не смог, но все же поприветствовал участников и гостей концерта. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил вклад Ланового в культуру РФ.

«Василий Семенович Лановой понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения „Бессмертный полк“, других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи», — отметил Путин.

За кулисами же певец Александр Маршал признался — он до сих пор не может поверить, что Ланового нет в живых. С актером его неоднократно сводила судьба, он был с ним дружен.

«Он много рассказывал интересных вещей. Таких, о которых не пишут: о кино, об актерах, о жизни своей. Он прожил интересную жизнь. С огромным удовольствием принял участие в этом концерте, чтобы мы не забывали об актере и патриоте», — сказал Маршал.

Певица Зара назвала Ланового идеалом мужчины — красивым, благородным, умным, глубоким. С хорошим чувством юмора.

«Неоднократно мы участвовали в совместных проектах, общались. Общение с ним — это подарок судьбы. Смотрите его фильмы, интервью. Я счастлива, что жила с ним в одно время. Очень хочется, чтобы молодое поколение почувствовало и ощутило всю мощь Василия Семеновича», — отметила Зара.

А Александр Панайотов и вовсе убежден — картины с участием Ланового молодые актеры и студенты театральных вузов просто обязаны посмотреть, чтобы иметь представление о старой актерской школе.

«Легендарный актер, роли которого мы смотрели с самого детства. Конечно, все это мы должны впитывать. Особенно молодым актерам. Это та старая школа», — сказал певец.

Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934-го. Первую роль исполнил еще студентом в картине 1954 года «Аттестат зрелости». С 1967 года и до конца жизни служил в Академическом театре имени Вахтангова. Наибольшая известность пришла к Лановому после фильма «Павел Корчагин», но настоящая слава ждала его после таких знаковых картин, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Дни Турбиных».

Ланового не стало зимой 2021 года. Почти за месяц до смерти он заболел коронавирусом. С поражением 5% легких его госпитализировали в больницу. К сожалению, победить болезнь артисту не удалось. Ему было 87 лет.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит памятник актеру Василию Лановому.