Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; Telegram / Генеральная прокуратура Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

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Россияне смогли вернуться домой после вмешательства Генпрокуратуры.

Моряки — Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов — застрявшие в Мозамбике, вернулись в Россию после вмешательства Генпрокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, моряки на протяжении нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту. Было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика.

Кроме того, их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу. В результате они оказались «заложниками» финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями.

«Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину», — сообщили в ведомстве.

Фото, видео: Telegram / Генеральная прокуратура Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия запретила британским морякам ловить рыбу в части Баренцева моря.