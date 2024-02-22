Типичные Рыбы: какие звезды празднуют 22 февраля день рождения

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Для кого из известных артистов сегодня особенный день?

Среди людей, родившихся 22 февраля, много знаменитостей. Из разных уголков мира звезды шоу-бизнеса празднуют сегодня свой день рождения. Кого можно поздравить — читайте в материале 5-tv.ru.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор. Фото: www.globallookpress.com / AUG/face to face

Американской актрисе исполняется 49 лет. Еще совсем девочкой она покорила Голливуд, но мировую известность ей принес фильм «Ангелы Чарли», где она сыграла агента секретного подразделения вместе с Кэмерон Диаз и Люси Лью.

Из популярных кинокартин также стоит отметить «50 первых поцелуев», «Смешанные», «Дюплекс», «Дони Дарко», «Уже скучаю по тебе». Бэрримор любит не только сниматься, но и продюсировать фильмы.

Томас Джейн

Томас Джейн. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» известен своим участием в остросюжетных фильмах. Среди них — «Мгла», «Ловец снов», «Каратель», «Хищник», «Глубокое синее море».

В этот день ему исполняется 55 лет. У актера есть немецкие, шотландские, ирландские и еврейские корни. В 2009 году он дебютировал как режиссер, сняв криминальный триллер «Территория тьмы».

Зак Рериг

Зак Рериг. Фото: www.globallookpress.com / Philipp Mertens

Высокий блондин запомнился многим своим участием в подростковых сериалах. Любители сверхъестественного, наверняка, его узнают. Зак почти десять лет снимался в популярном сериале «Дневники вампира». Там он исполнил роль доброго и отзывчивого друга главной героини Мэтта Донована. Сегодня ему исполняется 39 лет.

Элоди Юнг

Элоди Юнг. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Французская красавица отмечает 43-летие. Известность актриса получила благодаря ролям в американских фильмах. Увидеть знаменитость можно чаще всего в боевиках: «13-й район: Ультиматум», «Боги Египта», «Телохранитель киллера», «Ямакаси 2».

Артистка обучена карате. Она десять лет занималась этим боевым искусством. Необычная внешность помогла ей попасть в список «100 самых сексуальных моделей» по версии французского журнала GQ в 2017 году.

Ольга Будина

Ольга Будина. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Российская актриса театра и кино Ольга Будина в этот день тоже празднует свой день рождения. Артистке исполняется 49 лет. Чаще всего она снимается в мелодрамах. Среди них: «Земский доктор», «Железнодорожный романс», «Московская сага», «Идиот».

Таланта Ольги не занимать. Помимо актерского искусства она занимается писательством.

Юлия Михайлова

Юлия Михайлова. Фото: Кадр из сериала «Шеф 2», 2013 г.

Эта русская красавица отмечает свое 47-летие. Актриса окончила Санкт-Петербургский институт театра, музыки и кинематографии. Много играла в театрах, в том числе в МХАТе имени М. А. Горького и в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя.

Снималась в таких популярных телесериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Воронины», «Дронго», «Паутина».

Дичен Лакмэн

Дичен Лакмэн. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Австралийская актриса с яркой внешностью празднует сегодня свои 42 года. Корни у знаменитости индийские, поэтому необычная внешность привлекла американскую публику. Ее можно увидеть в популярных сериалах: «Бесстыжие», «Агенты „Щ. И. Т.“», «Супергерл», «Последний корабль», «Сотня».

Анжелика Вольская

Анжелика Вольская. Фото: Кадр из сериала «Ныряльщица за жемчугом», 2018 г.

Еще одна российская звезда родилась в этот день. Ей исполняется 54 года. Известность пришла к артистке после сериала «Две судьбы». Также она снялась в популярных мелодрамах «Исцеление любовью», «Анжелика», «Миндальный привкус любви».

Творческая личность любит рисовать и коллекционировать старинные книги. Обожает театр и музыку.

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