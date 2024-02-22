Так вы еще не плакали: ТОП-10 самых романтичных фильмов

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Трогательные моменты в этих кинолентах растопят сердца даже самых циничных зрителей.

Февраль, благодаря Дню всех влюбленных, является, пожалуй, самым романтичным месяцем в году. Хоть праздник уже и закончился, но это никак не помешает тому, чтобы посвятить вечер просмотру фильма про любовь как со своей второй половинкой, так и в гордом одиночестве. Сайт 5-tv.ru собрал подборку самых душераздирающих кинокартин.

«Титаник» (1997 год)

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

«Титаник» — это классика кинематографа, снятая режиссером Джеймсом Кэмероном. В главных ролях еще молодые Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

История рассказывает про запретную любовь между наследницей богатой семьи Розой и совершенно обычным парнем Джеком, который выиграл билет на печально известный лайнер в карты.

На пути влюбленных встанет много препятствий, начиная от классовых различий и заканчивая спасением от последствий трагедии.

«Привидение» (1990)

Фото: Кадр из к/ф «Привидение», реж. Джерри Цукер, 1990 г.

Культовая мелодрама с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Влюбленных Сэма и Молли разлучает смерть. Мужчина умирает и становится призраком. На том свете он узнает, что его возлюбленной угрожает смертельная опасность и пытается спасти ей жизнь любой ценой.

«Дневник памяти» (2004)

Фото: Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.

Фильм с актером Районом Гослингом в главной роли. История рассказывает про отношения молодого человека и девушки из разных слоев общества Южной Каролины.

Пара пережила много препятствий. Сначала запрет родителей, а потом Вторая мировая война, после которой все изменилось. Девушка вышла замуж за другого, а мужчина поселился в старинном доме. Об этом его экс-возлюбленная прочитала в газете и поняла, что хочет вновь с ним встретиться. Сойдутся ли они снова?

«Грязные танцы» (1987)

Фото: Кадр из к/ф «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, 1987 г.

История рассказывает про лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис отправилась на курорт с родителями, где познакомилась с профессиональным танцором Джонни. Девушка стала его ученицей. Между главными героями во время танца разгоралась «грязная» страсть и эмоции.

«Вечное синение чистого разума» (2004)

Фото: Кадр из к/ф «Вечное сияние чистого разума», реж. Мишель Гондри, 2004 г.

Актер Джим Керри редко выходил за пределы комедийного кино, но почти каждый его фильм в другом жанре получался удачным. Так же случилось и мелодрамой «Вечное сияние чистого разума», где он сыграл главную роль вместе с Кейт Уинслет.

По сюжету застенчивый парень Джоэл жил обычной серой жизнью, но его судьба полностью меняется, когда вместо работы он решает поехать к морю. На пляже он замечает обворожительную девушку Клементину и на обратном пути заводит с ней разговор. После общения Джоэлу показалось, будто он давно знает, казалось бы, первую встречную. И это чувство у главного героя возникло не просто так.

«Великий Гэтсби» (2013)

Фото: Кадр из к/ф «Великий Гэтсби», реж. Баз Лурман, 2013 г.

Фильм с Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайром и Кэри Миллиган рассказывает о том, как переехавший в Нью-Йорк 1922 года Ник Каррауэй попадает в мир богатых людей. В нем ему пришлось писать историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии.

«Красотка» (1990)

Фото: Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

«Красотка» одна из самых известных романтических комедий. В ней снялись Ричард Гир и Джулия Робертс.

История рассказывает про магната Эдварда Льюиса, который влюбился в проститутку Вивьен. Куртизанке же пришлось много вытерпеть ради бизнесмена.

«Бойфренд из будущего» (2013)

Фото: Кадр из к/ф «Бойфренд из будущего», реж. Ричард Кертис, 2013 г.

История про успешного, молодого и симпатичного адвоката Тима, который умеет перемещаться во времени. Чтобы покорить сердце девушки его мечты, он готов отправляться в прошлое снова и снова.

«Дом у озера» (2006)

Фото: Кадр из к/ф «Дом у озера», реж. Алехандро Агрести, 2006 г.

Известная мелодрама с Киану Ривзом и Сандрой Буллок точно привлечет к экранам многих. Сюжет рассказывает про Кейт Форстер, которая решает переехать после расставания с парнем, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Она оставила в почтовом ящике письмо для следующего жильца, в котором объяснила некоторые нюансы дома. Новым арендатором стал Алекс Уайлер. Он прочитал послание, но не понял, почему ничего не совпадает с действительностью. Из-за этого мужчина написал в ответ. Главные герои поняли, что живут в разных годах, а почтовый ящик служит для них мостом между временем.

«Секс по дружбе» (2011)

Фото: Кадр из к/ф «Секс по дружбе», реж. Уилл Глак, 2011 г.

В этой картине главные герои разочаровались в серьезных отношениях, поэтому они решили заниматься сексом без обязательств. Однако и это привело к своим последствиям.

Украшениям этого фильма стали актеры, которые исполнили роли главных героев. А именно в картине снялись Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.

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