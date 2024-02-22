Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

РСЗО «Ураган»

На этих кадрах показана боевая работа расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» на донецком направлении.

Артиллеристы уничтожили залповым огнем опорный пункт ВСУ.

Расчеты «Ураганов», используя различные типы боеприпасов, успешно поражают легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах показана боевая работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на артемовском направлении.

На этом участке фронта с помощью беспилотников были выявлены позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника.

Артиллеристы нанесли точный удар — опорный пункт националистов был успешно уничтожен.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.