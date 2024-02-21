«Полная дезинформация»: в ВСУ недовольны западными журналистами

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какая статья так разгневала командование украинской армии?

Боевики ВСУ обвинили американскую газету The New York Times в российской пропаганде. Сделал это представитель оперативно-стратегической группировки украинской армии Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада». Ему не понравилось, что издание рассказало о боевиках, которые попали в плен при бегстве из Авдеевки.

«Те источники, на которые они (The New York Times. — Прим. ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — заявил Лиховой.

До этого газета The New York Times сообщила, что в плен попали от 850 до тысячи украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО высказался о бегстве ВСУ из Авдеевки.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.