Умер актер из сериала «Ликвидация» Виктор Раду

Фото: Кадр из сериала «Редкая группа крови», 2013 г.

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У артиста внезапно остановилось сердце.

Известный актер Виктор Раду скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили в некрологи Одесского театра юного зрителя, в котором он прослужил 40 лет. Пресс-служба культурного учреждения сообщила, что у артиста остановилось сердце.

«Артист с большой буквы. Мастер сцены. Служитель искусства. Человек большой души. Ушел внезапно, неожиданно. Преждевременно. Остановилось сердце человека, которого невозможно заменить никем», — говорится в сообщении.

Актер снимался в российских, украинских и других проектах. В особенности он известен по ролям в комедии «Дежавю» и сериалах «Ликвидация» и «Исаев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов. Ему было 87 лет. Самсонов в 80-е создавал оформление советскому телевидению, снял множество межпрограммных анимационных роликов.