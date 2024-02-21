Собянин отметил вклад экскурсоводов в развитие туризма в Москве

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В прошлом году столицу посетили 24,5 миллионов человек.

Ежедневно столичные гиды проводят порядка 500 экскурсий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве работают около 3 тыс. экскурсоводов — это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль», — написал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, столица становится «все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок». В прошлом году в рамках экскурсионных программ город посетили 11,3 млн человек — это на 75% больше, чем в 2022-м.

Собянин напомнил, что жители и гости столицы могут подобрать для себя экскурсию с помощью туристического сервиса Russpass.