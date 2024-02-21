«Удовольствие от творчества»: композитор Войтенко показал видео репетиции Расторгуева песни ST

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Концерты в честь 35-летия группы «Любэ» с участием хора Сретенского монастыря состоятся 22 и 23 февраля в Москве в «Крокус Сити Холл».

Композитор Сергей Войтенко показал видео, на котором народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев репетирует в преддверии своего юбилейного концерта песню рэпера ST.

На кадрах видно, как Расторгуев вместе с музыкантами исполняет новую песню рэпера «Дай ему сил».

«22–23 в „Крокусе“ будет два концерта группы „Любэ“, и мы будем принимать участие. <…> Будем играть песни своей молодости, получать удовольствие от творчества», — сказал Войтенко.

Концерты в честь 35-летия группы «Любэ» с участием хора Сретенского монастыря состоятся 22 и 23 февраля в Москве в «Крокус Сити Холл».

9 февраля состоялся официальный релиз песни рэпера ST «Дай ему сил». Музыкант рассказал, что полон творческих планов и в дальнейшем хотел бы написать еще нечто подобное.

Кроме того, на песню был снят клип с участием бойцов Росгвардии, который выйдет в ближайшее время в преддверии Дня защитника Отечества. Сюжет раскрывает истории обычных парней, которые считают своим долгом защищать страну.

До этого, 6 февраля, ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике.

Бойцы Росгвардии высоко оценили приезд рэп-исполнителя. Они отметили, что во время полевых концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.