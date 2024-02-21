В Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью

Mundo: перебежчик Кузьминов жил в Вильяхойосе, где нашли тело, несколько дней

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Личность убитого уже подтвердили в ГУР Украины. Что говорят власти европейской страны?

Перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8 на Украину, прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней. Об этом сообщает издание Mundo.

Предположительно, именно его тело с несколькими огнестрельными ранениями было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней. О нем никто не знал: ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в супермаркете в районе, специализирующемся на восточных продуктах, ни в ресторане восточноевропейцев возле гаража, где он был убит», — говорится в материале.

При этом испанские власти все еще официально не подтвердили гибель Кузьминова. Известно, что рядом с трупом были найдены фальшивые документы с украинским гражданством и с отпечатками пальцев бывшего пилота.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого подтвердили в ГУР Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на сообщения о якобы убийстве пилота, угнавшего Ми-8.