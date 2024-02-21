«Мы полны решимости»: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине

Фото: Reuters / POOL

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Париж намерен сокращать собственные расходы ради военной поддержки Киева.

Франция вынуждена пересмотреть бюджетные траты в трех государственных ведомствах, чтобы накопить на помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о министерствах обороны, финансов и иностранных дел, которым французские власти поручили перенаправить свои средства с учетом потребностей киевского режима. Париж и раньше сокращал расходы, чтобы отправить на Украину военную помощь, однако, несмотря на то, что бюджетный дефицит продолжал расти, президент Эммануэль Макрон на днях заявил, что выделит Киеву три миллиарда евро.

«Министерствам обороны, иностранных дел и финансов будет предложено перенаправить средства и найти сбережения для оплаты оборудования, начиная от ракет и заканчивая артиллерией, сообщили источники, знакомые с вопросом, не вдаваясь в подробности, поскольку обсуждения продолжаются», — говорится в материале.

При этом правительство Франции уже заявляло, что в 2024 году необходимо сэкономить десять миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита.

«Все это уже представляет собой очень многое, но мы полны решимости сделать еще больше», — заявил Макрон.

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