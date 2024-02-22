Ничтожно малы: в Европе оценили шансы Киева на победу в конфликте

В победу Украины в конфликте с РФ верят всего 10% европейцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk; 5-tv.ru

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Результаты опроса, проведенного среди европейцев, наверняка расстроят президента Украины Владимира Зеленского.

В Евросоюзе пессимистично оценивают шансы Киева на победу. По данным последнего соцопроса, в это верят всего 10% европейцев. Почти вдвое больше опрошенных делают ставки на Россию. Опрос проводился в 12 странах.

Примечательно, что даже в таких дружественных по отношению к Украине государствах как Польша и Швеция, в ее успехи верят только 17% жителей. Больше всего — 37% — просто ждут мирного разрешения конфликта.

Подобные настроения царят и внутри самой Украины. 72% ее граждан, по последним данным, считают, что власти должны искать дипломатические пути для урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские социологи также провели опрос о переговорах Москвы и Киева. Какие были результаты — читайте в нашем материале.