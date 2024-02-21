«Ситуация чрезвычайно сложная»: генсек НАТО о бегстве ВСУ из Авдеевки

Столтенберг об отступлении ВСУ из Авдеевки: ситуация чрезвычайно сложная

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Западный политик явно недоволен действиями боевиков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Ситуацию на поле боя он оценил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная», — заявил генсек альянса.

При этом Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь, якобы боевики «все время превосходят ожидания» НАТО.

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации западных журналистов, после сдачи Авдеевки Украина, вероятно, начнет стремительно терять новые территории.