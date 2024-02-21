Экономическая экспертиза показала сумму недоимки по делу Блиновской

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Следователи ранее заявили о 918 миллионах рублей, но теперь сумма изменилась.

Сумма недоимки по уголовному делу блогера Елены Блиновской, по которому проводилась экономическая экспертиза, составила свыше 906 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следует отметить, что изначально Следственный комитет (СК) установил сумму недоимки в размере порядка 918 миллионов рублей. Однако дополнительная проверка показала другое число — 907 миллионов рублей.

«Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составляет чуть более 906 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований 2023 года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на почти полтора миллиарда рублей.

Сначала она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. «Королева марафонов» организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по своему делу.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром. В том числе — с родными, помимо тех, что необходимы в рамках расследования. Следственный комитет России планирует завершить предварительное расследование дела в отношении блогера в марте 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская расплакалась в суде из-за меры пресечения. Защита блогера просила изменить меру пресечения на более мягкую.