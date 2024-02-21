Церемония открытия «Игр Будущего» в Казани: прямая трансляция
Церемония открытия «Игр Будущего» началась в Казани
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Владимир Путин прилетел в Татарстан, где встретится на торжественном событии с коллегами-лидерами других стран.
Уникальное событие в мире спорта — в Казани проходят первые международные «Игры будущего». Мы ведем прямую трансляцию официального события, но первые соревнования уже начались.
Свои силы в фиджитал-спорте уже попробовали хоккейные команды. Сначала борьба за победу развернулась на реальном льду, а после продолжилась виртуальной площадке.
Интерес к «Играм будущего» — огромен. Из 82 тысяч билетов распроданы практически все. В режиме онлайн за соревнованиями следит весь мир.