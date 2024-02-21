Синоптик оценил вероятность повторения самого жаркого лета, вызванного Эль-Ниньо

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Действительно ли, явление опять ворвется в Россию и поднимет столбики термометров до рекордных значений?

Явление Эль-Ниньо, которое могло стать причиной появления самого жаркого лета на планете в истории, прекратится в апреле 2024 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» в Москве.

«По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — сказал он.

Согласно расчетам, продолжил Вильфанд, во втором полугодии 2024-го есть вероятность, превышающая 60%, что наступит более холодная фаза океанских течений. Такое явление носит название Ла-Нинья.

Ранее 5-tv.ru писал, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории. Синоптики спрогнозировали аномальные температурные показатели в июне во многих наших регионах. Причиной они назвали Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Прогнозировалось, что Эль-Ниньо повлияет не только на погоду на территории России, но и станет причиной многих природных аномалий по всему миру, в том числе, в США, Индонезии, Индии и Африке.