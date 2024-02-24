🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 24 февраля, звезды советуют всем знакам зодиака быть организованными и внимательными. Идеальное время, чтобы закончить все дела и запланировать новые.

♈ Овны

Событий в вашей жизни так много, что вы не успеваете подстраиваться. Это сложное для вас время, когда нужно реагировать молниеносно, но, к счастью, оно не продолжительное — уже скоро вы сможете выдохнуть и расслабиться.

Также звезды советуют браться в этот день только за те дела, которые вы точно закончите до вечера.

Космический совет: вас ждет серьезный разговор, который изменит жизнь к лучшему. Не поддавайтесь эмоциям.



♉ Тельцы

Отличный день, чтобы повысить свою самооценку — сегодня вас хвалят везде. Да вы и сами чувствуете, что у вас получается все, за что вы беретесь. Также события меняют ваше отношение ко многим вещам, и вам становится от этого легче.

Больше знакомьтесь — сейчас звезды сводят вас с теми людьми, которые обязательно повлияют на вашу жизнь и карьеру.

Космический совет: не стоит полагаться на интуицию и везение, они сегодня могут вас подвести. Просчитывайте все шаги.



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♊ Близнецы

Спорить и критиковать — единственное, что вам сегодня хочется. Но постарайтесь держать себя в руках — нечаянно или намеренно вы можете обидеть кого-то очень сильно. О серьезных решениях, принятых в этот день, вы наверняка пожалеете.

Поэтому постарайтесь сдвинуть все важные вопросы на другое число. Также звезды советуют тратить меньше денег — совсем скоро вам может понадобиться крупная сумма.

Космический совет: займитесь своими финансами. Возможно придумать, куда вложить деньги, чтобы увеличить их количество.

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♋ Раки

Сегодня вы реагируйте на проблемы молниеносно. Так держать! Только стоит быть осторожнее — маленькую ошибку вы можете принять за серьезную оплошность и накрутить себя до нервного срыва.

Поверьте, уже завтра многие проблемы не будут казаться такими масштабными. Многие в этот день будут просить у вас помощи, но не забывайте о том, что у вас и своих дел предостаточно.

Космический совет: вникайте во все разговоры, если будете внимательны, то сможете принять верные решения. Не слушайте критику.

♌ Львы

Риск сегодня под запретом — вы ничего не выиграете, а только добавите себе неприятностей. Также это не лучшее время, чтобы выяснять отношения. С собеседником вы скорее поругаетесь, чем придете к компромиссу.

Вообще, в этот день стоит просчитывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибку, которая может отпечататься на всей вашей жизни. Так что будьте внимательнее.

Космический совет: отдохните хорошо сегодня, прогуляйтесь на свежем воздухе, важные дела стоит отложить.

♍ Девы

С самого утра на вас начнут сыпаться проблемы, но вы справитесь со всеми — сегодня у вас боевой настрой. Не теряйте его и на работе — сможете добиться повышения. Хотя вам и будет сложно удержать внимание на чем-то одном, вы сможете впечатлить руководство.

Выделяйте больше времени на общение с близкими, ведь они помогают вам отвлекаться от негативных мыслей, которых в этот день будет немало.

Космический совет: есть риск оказаться обманутыми. Вложите все свои силы в то, что считаете по-настоящему важным.









♎ Весы

Звезды накладывают вето на принятие важных решений — даже самые незначительные из них сейчас могут испортить вам жизнь. Также стоит быть осторожнее с деньгами — вас могут обмануть на крупную сумму.

Зато это прекрасное время для общения: оно сегодня может открыть для вас неплохие перспективы. Так что разговаривайте налево и направо и обязательно заводите новые знакомства.

Космический совет: все планы принесут лишние хлопоты. От многих действий пользы будет ноль. Не соглашайтесь на предложения сегодня.



♏ Скорпионы

Сегодня вам сложно контролировать даже себя, что уж тут говорить о других. Так что старайтесь больше доверять близким и коллегам — они вас не подведут. Не стоит в это время рекламировать свои идеи кому-либо — вас не воспримут всерьез.

Лучше подождите пару дней, и только тогда двигайте свои проекты в массы. А вот решать сложные проблемы в этот день будет легко и просто. Этим и займитесь.

Космический совет: в вас проснется творчество сегодня. Можете начать учиться чему-то новому или найти новое хобби.

♐ Стрельцы

Кто-то захочет навешать вам лапшу на уши. Вычисляйте этих негодяев сразу же и давайте им отпор. Поверьте, у вас это получится быстро и действенно. С деньгами стоит быть осторожнее — можно потратить куда больше, нежели вы планировали.

Вообще, звезды советуют сегодня больше творить, заниматься творчеством и хобби — это поможет снять стресс и отвлечься от проблем.

Космический совет: отдохните в кругу семьи или сходите на веселую вечеринку. Ждите приятных сюрпризов, не отказывайтесь от них.

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♑ Козероги

Откажитесь от рисков — сегодня они принесут только неприятности. Также звезды советуют не спешить с решениями, лучше возьмите больше времени и взвесьте все «за» и «против». Полезно в этот день быть частью команды.

А вот работы в одиночестве лучше избегать — вы можете пропустить какие-то мелочи и совершить серьезные ошибки. Полезно общаться с близкими — вам необходимо обсудить многое.

Космический совет: стоит избегать коварных и лживых людей. Предстоит много спорить и отстаивать свои интересы, искать аргументы.





♒ Водолеи

Ликуйте! Звезды приготовили для вас парочку сюрпризов. Неожиданная, но очень приятная встречу, прибавка к зарплате или продвижение по карьерной лестнице — это может быть все что угодно.

Важные разговоры лучше завести в первой половине дня — вы найдете нужные слова и сможете убедить в своей правоте собеседников. Раздумывать сегодня, кстати, лучше в большом коллективе — только так вы добьетесь успеха в делах.

Космический совет: день сулит новые знакомства, которые принесут свои плоды в будущем.



♊ Рыбы

Игнорируйте чужие советы — сегодня они не только не принесут пользы, но даже испортят ваше положение. Вообще, в этот день звезды советуют уйти в тень и наблюдать за происходящим оттуда, не вмешиваясь.

С деньгами тоже стоит быть осторожнее — скорее всего, вы потратите больше, чем рассчитывали. И разговаривайте реже, чтобы не сбивать хорошее настроение.

Космический совет: будьте осторожнее. Возможны ссоры и выяснение отношений с близкими. Вовремя помолчите, чтобы замять конфликт.

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