🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 23 февраля, важно принимать решения самостоятельно. Чужие советы и подсказки едва ли будут вам полезны. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете действовать правильно.

♈ Овны

Проведите этот выходной так, как вам давно хотелось. Можете проваляться в кровати до вечера или, наоборот, пойти в поход с друзьями. Главное, чтобы вы хорошенько отдохнули и набрались сил на новую рабочую неделю. А если вы решили работать в этот день, то готовитесь к тому, что не все будет даваться легко и просто. Над чем-то придется серьезно попотеть.

Космический совет: пора избавляться от вредных привычек. Пришло время менять свою жизнь к лучшему.



♉ Тельцы

Займитесь сегодня тем, что приносит удовольствие. У вас выходной и вы можете себе это позволить. Но если вы решили поработать, то не все будет получаться легко и просто. Наберитесь терпения и просите совета или помощи у опытных людей. Также не стоит в этот день куда-то торопиться — вы потратите много нервов и сил, которые вам никто не возместит. Поэтому двигайтесь в удобном для вас темпе.

Космический совет: можно сегодня побаловать себя приятной покупкой. Подумайте, что вам по-настоящему нужно.



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♊ Близнецы

Голова идет кругом от работы. Постарайтесь в этот день действительно отдохнуть: сходить куда-нибудь с друзьями, встретиться с близкими — все это поможет вам расслабиться и зарядиться энергией на следующую неделю. Возможно, сегодня вам придется сделать очень сложный выбор, и звезды говорят, что его лучше перенести на другое число — тогда у вас будет больше информации.

Космический совет: не цепляйтесь за мелочи. Вы многого добьетесь, если самостоятельно сосредоточитесь на важных вещах.

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♋ Раки

Неожиданные ситуации сегодня заставят вас изменить планы и если вы подстроитесь под обстоятельства, то обязательно притяните к себе удачу. Меньше нервничайте — это может испортить не только настроение, но и сказаться на самочувствии. Полезно приступать к чему-то новому — в этот день у вас все получится, так что рискуйте. Также звезды советуют включить здоровый эгоизм и немного отдохнуть — на дворе все же выходной.

Космический совет: вероятны перемены в личной жизни, могут всплыть старые проблемы из прошлого. Не идите на поводу мимолетных эмоций.

♌ Львы

Сегодня вам придется принимать гостей — они могут нагрянуть внезапно. Так что наведите в доме порядок и порадуйте близких чем-то вкусненьким. Также звезды советуют в этот выходной поработать — взяться за что-то действительно серьезное. У вас все получится. Делитесь своими идеями как с начальством, так и с близкими — можете найти единомышленников.

Космический совет: сегодня сохраняйте спокойствие и здравый смысл. Пришло время разобраться с мелкими делами.

♍ Девы

Устали — отдохните. Старайтесь не перенапрягаться сегодня или ближайшие дни придется проводить в горизонтальном положении. Полезно сейчас браться за действительно важные дела — вы расправитесь с ними быстро и легко. А вот разговоры лучше сокращать, если не хотите потратить много времени зря. Вечер лучше провести со второй половинкой — позвольте себе сходить в кино или в ресторан.

Космический совет: пора перестать отдыхать и засучить рукава повыше. Вскоре порадует встреча с любимым человеком.







♎ Весы

Несмотря на этот выходной день, звезды советуют серьезно поработать. Сегодня будет удачное время, чтобы выполнить сложное задание или запустить свой проект — у вас точно все получится. А вечер лучше провести с близкими людьми, поговорить и о важном, и о незначительном. В финансовых вопросах стоит прислушиваться к внутреннему голосу — он подскажет правильное решение.

Космический совет: ваши цели и приоритеты скоро могут измениться. Возможно, пришло время по-новому взглянуть на мир.



♏ Скорпионы

Сегодня вам захочется что-то кардинально поменять в своей жизни. Отказывайтесь от старого без сожалений — место не останется пустым. В этот выходной не стоит сидеть дома, полезно выбраться туда, где шумно и весело — там вас ждут новые яркие впечатления и интересные знакомства. Не отказывайте себе в этом. Также полезно в этот день поговорить о чем-то важным со второй половинкой — вы найдете нужные слова.

Космический совет: пройдитесь сегодня по магазинам, вероятны удачные покупки.

♐ Стрельцы

Откажитесь от всего нового, реже встречайтесь с друзьями и не заводите знакомства — звезды говорят, что сегодня ни в коем случае нельзя притягивать в свою жизнь перемены. Лучше занимайтесь тем, что наполняет вас радостью и помогает расслабиться — так день пройдет приятно и поможет вам перезагрузиться. Отличное время, чтобы строить планы на ближайшее будущее — вскоре они станут реальностью.

Космический совет: сегодня сложно будет договариваться с окружающими. Будьте терпеливы к людям и не горячитесь.

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♑ Козероги

Обстоятельства сегодня несут вам крутые возможности, и главное — успеть ими воспользоваться. Но при этом не стоит суетиться, иначе совершите массу ошибок. Звезды советуют в этот день встречаться с друзьями, заглядывать в гости к старым знакомым или навещать родственников — общение в этот день поможет вам перезагрузиться и наполниться энергией на следующую неделю.

Космический совет: есть риск погрязть в рутине. Домашние дела могут занять все ваше внимание, в том числе, и бытовые проблемы.





♒ Водолеи

Помните: те, кто ценит ваше присутствие, никогда не будут ожидать, что вы будете кем-то другим. Таким образом, это прекрасное время, чтобы объединить свои силы с теми, кто напоминает вам, что дом — это не просто место, это чувство. Для более быстрого достижения цели объединитесь с единомышленниками.

Космический совет: не бойтесь сегодня отклоняться от плана. Звезды на вашей стороне.





♊ Рыбы

Проявляйте интерес ко всему — любознательность сегодня поможет вам познакомиться с важными людьми. Вообще, полезно в этот день общаться больше — позвоните старым знакомым, загляните в гости к друзьям или навестите родственников. Все эти люди поддержат вас и, может даже, натолкнут на интересные мысли. Обязательно займитесь в этот день финансовыми вопросами — сможете понять, как накопить немаленькую сумму.

Космический совет: обсудите все важные вопросы в неформальной обстановке, так будет проще найти общий язык.

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