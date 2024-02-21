«Золотой» орешек: волшебные свойства макадамии

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Этот орех является самым дорогим в мире. Стоит ли тратить деньги?

Если вы хотите добавить в свой рацион что-то новое, но при этом полезное, то вам следует присмотреться к ореху макадамия. Да, цена кусается, но количество полезных свойств того стоит.

Произрастает этот экзотический плод в странах Австралии и на Гавайях. Его цена обусловлена многими полезными свойствами. Например, он прекрасно снижает холестерин, благодаря тому, что в нем содержится много мононенасыщенных жиров. Орех помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает dni.ru.

Еще экзотический орех хорошо справляется с воспалительными процессами в организме. В нем содержится витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Антиоксиданты помогают защитить клетки организма от свободных радикалов и предотвратить преждевременное старение. Орех также хранит в себе кальций, железо, магний и цинк.

Ученым удалось выяснить, что масло макадамии содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, они способны оказать крайне положительное влияние на здоровье кожи. Благодаря этому открытию масло ореха стало активно использоваться в косметологии.

Главное чудо, на которое способен орех макадамия — это улучшение когнитивных функций и защита мозга от дегенеративных заболеваний. Орех можно использовать в качестве профилактики от деменции и болезни Альцгеймера.

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