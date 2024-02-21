Россия запретила британским морякам ловить рыбу в части Баренцева моря

Фото: www.globallookpress.com / Maciej Olszewski

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Госдума приняла закон о денонсации договоренностей между странами.

Россия запретила морякам из Великобритании ловить рыбу в своей зоне Баренцевого моря. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Речь идет о денонсации соглашения от 1956 года, разрешающего британским рыболовным судам заниматься ловлей в российской зоне — вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев. Соглашение было заключено в Москве между СССР, Великобританией и Северной Ирландией. Россия выполняла его условия как правопреемник Союза.

Стоит отметить, что международное право позволяет расторгать соглашение в одностороннем порядке.

«Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона», — отметил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Кстати, Великобритания еще в марте 2022-го года предприняла первые шаги по отдалению в сфере прошлых договоренностей с Россией, отказавшись от режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

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