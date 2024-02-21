Хит года: группа «Любэ» отдала прочтение песне ST «Дай ему сил», представленной бойцам Росгвардии

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Музыканты готовят два праздничных концерта в Москве.

Грандиозный концерт «Любэ» состоится в Москве уже завтра. группа решила отметить свое 35-летие с размахом, поэтому в столице шоу будет идти два дня подряд. Но желающих так много, что все билеты распроданы. А сегодня Николай Расторгуев в свой день рождения вместе с музыкантам проверяет настройку аппаратуры. На генеральной репетиции побывала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова

— Дай ему сил, чтобы он победил! Чтобы вернулся домой и воцарил мир!

Этих строк в исполнении Николая Расторгуева еще никто не слышал. Песня «Дай ему сил» рэпера ST — хит этого года, который уже стал фронтовым гимном. А теперь свое прочтение ему дали мэтры военно-патриотической песни.

«Мы ее записали уже. Хотим, чтобы она прозвучала в концерте. Ее нужно живьем сыграть», — поделился народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

«Любэ» — 35 лет. Не многие коллективы могут похвастаться такой датой. В честь дня рождения группа дает в Москве два больших концерта, где исполнит по-настоящему народные песни — «От Волги до Енисея», «Ты неси меня река», «Давай за» — их может напеть каждый.

«Готовясь к выступлению в зале „Крокус Сити Холл“, группа „Любэ“ репетирует по несколько часов — и это тоже своего рода маленький концерт. Все песни вживую в исполнении коллектива музыкантов, многие из которых в группе с самого начала и вот уже 35 лет», — рассказала корреспондент Виктория Жильцова.

Лицо «Любэ» — образ сильного русского человека — это Николай Расторгуев. Каждую песню на сцене он проживает, и повторить это невозможно. Группа «Любэ» и он неразрывны. Даже дни рождения у них рядом — сегодня Николаю Расторгуеву исполняется 67 лет.

«У меня первая учительница, знаете, как у нее имя, отчество? Ни за что не догадаетесь. Марьиванна! Маму вызывала иногда. Все хорошо, хороший мальчик, но очень тетрадки были заляпаны все вот этими жирными следами, но очень любит пирожки из буфета по пять копеек, вот эти были с повидлом», — вспоминает Николай Расторгуев.

Мальчик, который любит пирожки с повидлом, вырос и полюбил гитару, и вопреки всему стал профессионально заниматься музыкой. Сначала пел в вокально-инструментальных ансамблях, а в 1989 году занял место солиста новой группы «Любэ», которая тут же произвела фурор.

«Мы стали очень мгновенно популярными из-за того, что были не так, как все. Совершенно было все по-другому. Тогда были „Ласковый май“ и присные», — рассказал Расторгуев.

Группа «Любэ» и сейчас не сбавляет обороты — новые песни создают своим крепким коллективом, в котором царит соборность — каждый привносит свое. Стихи, которые знают наизусть даже зумеры, пишут поэты Михаил Андреев и Александр Шаганов.

«Самое главное, что прошло 35 лет и мы все в одной упряжке: Михаил, Николай, Игорь Игоревич. Мы можем просто пожать друг другу руки за этот пройденный путь», — подчеркнул поэт Александр Шаганов.

«Группа держится, потому что хороший композитор, хороший исполнитель и хорошие авторы текстов. Песни нас и объединяют», — добавил поэт Михаил Андреев.

Над некоторыми работает и создатель, и руководитель группы, продюсер Игорь Матвиенко, но, прежде всего, он — композитор — и создает музыку «Любэ», которая резонирует со струнами души.

«Всегда по-разному. Иногда в лифте, иногда во сне. Совершенно непредсказуемые бывают попевки, у меня куча всяких заметок, диктофоны, все включено. Я постоянно что-то мычу туда, какие-то слова», — подчеркнул народный артист России, художественный руководитель группы «Любэ» Игорь Матвиенко.

Их песни понятны и близки всем — вне зависимости от музыкальных предпочтений. Их знает и старшее поколение, и те, кто помладше, — многие на них выросли.

«Я являюсь поклонником с детства этой группы «Любэ», которые в 1990-е годы — опасные, непредсказуемые. На весь город звучало: «Атас!» — поделился актер театра и кино Дмитрий Дюжев.

Грандиозные концерты в честь 35-летия группы «Любэ» с участием знаменитого хора Сретенского монастыря состоятся уже 22 и 23 февраля. Информационный партнер — радиостанция «Гордость» на частоте 105,0, где звучат песни о любви к нашей стране.

Билеты на концерт уже почти полностью разлетелись, но зрители РЕН ТВ смогут увидеть его в эфире телеканала.

Итак, большой концерт группы «Любэ» в честь 35-летия коллектива зрители РЕН ТВ увидят уже в эту субботу, 24 февраля, в 23:50.