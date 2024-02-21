Кошелек закрылся: как отзыв лицензии у «КИВИ Банка» повлияет на россиян

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Что будет со сбережениями граждан после решения Центробанка в отношении кредитной организации?

Вкладчики «КИВИ Банк» получат выплаты не позднее 6 марта. Об этом сообщили в пресс службе агентства по страхованию вкладов.

Ранее стало известно, как Банк России отозвал у организации лицензию. Регулятор заявил, что кредитная организация нарушала федеральные законы. Только за последний год к нему пять раз применялись меры по ограничению отдельных операций. Организация также была вовлечена в расчеты между физлицами и теневым бизнесом.

Приостановила свою работу платежная система Contact, она использовалась для перевода средств за рубеж.

После отзыва лицензии все операции по счету заблокированы. Однако вкладчикам за свои сбережения переживать не стоит — их вернут в размере 100% от суммы остатка.