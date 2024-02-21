Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в G20

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Глава внешнеполитического ведомства планирует встретиться с главами МИД других стран.

Для участия в заседании глав МИД большой двадцатки этим утром в Рио-де-Жанейро прибыл Сергей Лавров. Глава российского МИД проведет двусторонние встречи с коллегами из Бразилии, Боливии, Египта, Мексики, Турции и ЮАР.

Бразилия стала финальной точкой латиноамериканского турне Сергея Лаврова. До этого он посетил Кубу и Венесуэлу, где провел переговоры с президентами этих стран.

Известно, что в столице Кубы он встретится не только с президентом страны, но и с коллегой из внешнеполитического ведомства. Основными темами переговоров стали: укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях.

С президентом Венесуэлы Лавров обсудил развитие стратегического партнерства, а также вопросы координации двух стран в ООН и на других международных площадках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил, что Дональд Трамп ничего не сделал для улучшения отношений с Россией.