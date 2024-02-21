«Поощряет плохое поведение»: Байден о словах Трампа о НАТО и Навальном*

Байден отругал Трампа за заявления о НАТО и смерти Навального*

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson

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Он не упустил возможность также напомнить республиканцам о проекте про финансирование Украины.

Президент США Джо Байден раскритиковал высказывания своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа за его слова о роли Штатов и их союзников по НАТО, а также высказывания о смерти блогера Алексея Навального*. Видео с заявлением американский лидер опубликовал на странице в соцсети X.

Так, Байден назвал опасными слова Трампа о том, что США не должны защищать союзников по блоку, «не заплативших по счетам» в случае вооруженного столкновения с Россией. По словам президента, подобные утверждения «поощряют плохое поведение».

Американский лидер также обратил внимание на заявление республиканца о том, что тот лучше осознал происходящее в США со смертью Навального. Страна, считает Трамп, переживает упадок.

«Почему Трамп вечно винит Америку?» — задался вопросом Байден.

Он вместе с тем не упустил возможность призвать республиканцев в Конгрессе США вынести на голосование и одобрить проект закона о выделении дополнительной суммы денег Украине в качестве поддержки.

До этого Трамп заявил, что во время его президентства глава «большой страны» НАТО спросил, смогут ли США обеспечить защиту блоку при нападении России. Трамп сказал, что продолжит одобрять все действия Москвы. Он также не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от предполагаемого нападения России. В Евросоюзе уже ответили на такое заявление экс-главы США.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального. Он счел безумием подобные заявления.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму