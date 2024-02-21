Хирурги спасли жизнь новорожденного малыша весом всего 550 граммов

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Ребенок появился на свет раньше срока — на 24 неделе.

Хирурги из Сургута и Санкт-Петербурга долгое время боролись за жизнь младенца из Ханты-Мансийска. По информации из Telegram-канала Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, девочка родилась в крайне тяжелом состоянии — с патологиями и ее вес был всего 550 граммов. Об этой истории пишет URA.RU.

Врачам из Центра в Сургуте удалось успешно провести операцию на сердце и кишечнике малышки. Однако позже у ребенка начались проблемы с глазными сосудами, из-за чего появился риск потери зрения.

Офтальмологам сперва не удалось добиться нужного результата, поэтому девочку в срочном порядке перевезли из Сургута в Санкт-Петербург для последующей операции на глаза.

В результате врачам из Государственного медицинского центра удалось сохранить малышке зрение. Как отмечают медики, благодаря современному оборудованию медицинского центра теперь стало возможным выходить и вылечить даже таких младенцев. На данный момент ребенок находится дома и проходит реабилитацию.

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