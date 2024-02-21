Гуманный аспект? Шендерович* признался Вовану и Лексусу в готовности спонсировать ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

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Беглый Шендерович* отметил, что у него нет разногласий с украинскими властями по многим вопросах. В частности, по поводу убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Журналист и писатель Виктор Шендерович* был уверен, что общается с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, но это было не так. «Интервью» у него брали российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Подробностями беседы блогеры поделились в своем Telegram-канале.

Собеседник рассказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов — это тоже гуманитарный аспект», поэтому своими гонорарами он мог бы делиться с украинской армией. Беглый писатель также сообщил о своей готовности выучить политически правильные ответы по поводу деятельности Степана Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра, чтобы свободно продавать свое творчество на Украине.

Пранкеры также узнали, что Шендерович уверен в поражении России, а также в том, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

Беглый журналист между прочим отметил, что во многом солидарен с властями Незалежной. В частности, разногласий с ними у него нет в вопросах убийства журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.

Ранее Вован и Лексус разговаривали с актером Артуром Смольяниновым*, который покинул Россию и хочет получить украинское гражданство. Смольянинов во время разговора признался, что хотел бы выступить перед украинцами, но только не публично, так как вся его семья живет в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктора Шендеровича включили в реестр иноагентов.

* — признаны в РФ иноагентом.