«Точно не Марадона»: президент Аргентины назвал величайшего футболиста всех времен

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Хавьер Милей оценил заслуги легендарного игрока, однако, по его мнению, звание лучшего заслуживает другой спортсмен.

Президент Аргентины Хавьер Милей считает, что Лионель Мессии — величайший футболист всех времен, даже лучше, чем Диего Марадона. Об этом он заявил в беседе с LaNacion.

По словам Милея, он мечтает пообщаться с игроком, который «возмутительно феноменален».

«Месси — величайший футболист всех времен. Он феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире. Я общался с папой Римским, с королевой Нидерландов Максимой. Может быть, мне повезет, и я поговорю с Месси», — сказал президент Аргентины.

Милей также подчеркнул, что Марадона был, конечно, замечательным игроком, но все-таки не лучшим. В отличие, от Месси.

Лионель Месси. Фото: www.globallookpress.com / YUTAKA

Лионель Месси — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины, чемпион мира, чемпион Южной Америки.

Диего Марадона — аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за такие клубы, как «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также сборную Аргентины.

Марадона забил за всю карьеру 346 голов, Месси — 821.

Ранее 5-tv.ru писал, что матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за капризов Месси.