Не только гниль и плесень: как распознать опасный для здоровья хлеб

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Плохой продукт может привести к отравлению и аллергии.

Старая пословица гласит, что хлеб — всему голова, однако не всякий хлеб бывает полезен для здоровья. Сегодня в магазинах часто можно по ошибке выбрать некачественный и даже вредный хлеб, который неподготовленному гражданину распознать не так и просто. Помочь с выбором хлебобулочных изделий решили «Известия». Ради этого они проконсультировались с деканом факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ириной Лялиной.

По словам специалиста, узнать некачественный хлеб можно даже по внешнему виду.

«Если хлеб имеет неестественный цвет, неравномерную или слишком твердую текстуру, это может быть признаком проблем с качеством или составом. Обратите внимание на вес хлеба, некачественный хлеб очень легкий по весу. При сдавливании образует мякиш. Запах „опасного“ хлеба может быть неестественным, гнилым или химическим. На некачественном хлебе уже через несколько дней может появиться гниль и плесень различных цветов, что говорит о несоблюдении условий производства», — объяснила Лялина.

Плохой хлеб может быть загрязнен различными пестицидами и тяжелыми металлами, которыми обрабатывается зерно. Такой продукт окажет пагубное влияние на организм и может даже привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.

Некоторые из недобросовестных производителей могут использовать для своего продукта некачественную муку с добавлением ненатуральных примесей, добавок и консервантов. Они могут стать причиной аллергий и проблем с пищеварением.

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