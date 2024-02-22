«Салатики Самойловой»: Helen Yes раскрыла секрет невероятного похудения Джигана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Рэпер недавно поразил поклонников преображением, сбросив за короткий срок 40 килограммов.

Секрет похудения рэпера Джигана на 40 килограммов заключается в занятиях спортом и правильном питании. В этом уверена актриса и блогер Helen Yes (Елена Сажина). В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе нового реалити-шоу «Запуск» она опровергла распространившиеся в сети слухи о том, что рэпер для приведения себя в форму якобы использовал модное среди звезд шоу-бизнеса лекарство для диабетиков.

«Знаю про это лекарство. Мне почему-то кажется, это супервредно и до конца не оттестировано. А так, скорее всего, достаточно активный образ жизни — Джиган постоянно занимается спортом. Он очень следит за собой. Плюс Оксана (Самойлова, жена Джигана — Прим. ред.) готовит ему всякие пэпэшные (ПП — правильное питание — Прим. ред.) салатики. Я думаю, это только спорт и правильный образ жизни», — заявила Helen Yes.

В январе Джиган опубликовал в сети фото, на котором похвастался накаченным прессом, и заявил, что похудел со 128 до 88 килограммов. Рэпер утверждает, что добился такого результата только с помощью диеты и спорта, однако комментаторы усомнились в этом. Одни заподозрили Джигана в пластике и резекции желудка, другие — в применении спортивной «химии» или популярного среди знаменитостей препарата Ozempic для лечения сахарного диабета. С его помощью, в частности, избавлялся от лишних килограммов британский певец Робби Уильямс, а из российских звезд в использовании Ozempic подозревали блогера и телеведущую Иду Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса и блогер Helen Yes выходит из депрессии.