Умер военный блогер Андрей Морозов

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Он рассказывал пользователям о событиях в зоне спецоперации на Украине.

Скончался российский военный блогер Андрей Морозов, который наиболее известен под псевдонимом Мурз. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.

«Спи спокойно, Мурз», — написал он в Telegram-канале.

Андрей Морозов вел свой Telegram-канал, в котором рассказывал о происходящем в зоне российской специальной военной операции на Украине. Мурз набрал свыше 100 тысяч подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов. Ему было 87 лет. Последние годы жизни кинодеятель тяжело болел и почти не выходил из дома.