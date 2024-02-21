Где истина? Почему от красного вина болит голова

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Есть несколько мнений, почему от напитка, который пили еще наши предки, может раскалываться голова.

Примечательно, что никакой другой алкоголь не способен так быстро вызвать головную боль, как красное вино. В чем же дело? Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила aif.ru, почему от красного вина болит голова.

Существует несколько теорий. Первая основана на том, что сульфиты — консерванты, добавляемые в вино. Некоторые люди их не переносят, так как сульфиты вызывают псевдоаллергию, которая может приводить к головной боли. Но сульфиты есть и в белом вине, а на него никто не жалуется, значит, дело не в них.

Еще одна теория гласит, что все дело в гистамине и других биологических аминамах. Эти вещества вырабатываются в продуктах — при брожении, а у человека — при аллергии. Эту теорию тоже можно считать неверной. Если ей верить, то голова должна болеть и от других ферментированных продуктов, например, от квашенной капусты или сыра.

Ученые из Калифорнии обратили внимание на кверцетин, а также на его глюкуроновые производные. Именно в красном вине его концентрация достаточно большая. Кверцетин очень полезен, особенно людям после перенесенного коронавируса. Однако кверцетин не совместим с алкоголем.

«Дело в том, что кверцетин напрямую ингибирует (тормозит) ALDH2 — фермент, который в митохондриях печени метаболизирует ацетальдегид. В результате это токсичное вещество меньше разрушается и накапливается, вызывая головные боли у восприимчивых субъектов», — рассказала эксперт.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести исследования на людях. Давать одним испытуемым вино с кверцетином, а другим алкоголь без него.

Если же вы предпочитаете вино красного цвета, но головная боль мучает вас, то попробуйте безалкогольный напиток. Вкус останется тем же, а голова раскалываться не будет.

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