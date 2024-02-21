«Прежний президент ничего не сделал»: Лавров об отношениях США и России

Лавров заявил, что Трамп ничего не сделал для улучшения отношений с Россией

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Отношения между РФ и Штатами оставляют желать лучшего. Может ли исчезнуть напряженность и когда это произойдет?

Власти США рассматривают Россию как потенциального противника и угрозу вне зависимости от партийной принадлежности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью бразильскому изданию O Globo.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, американская правящая элита, будь то демократы или же республиканцы, считают Россию угрозой, поэтому не стоит питать иллюзий относительно сменяемости власти в Штатах. В качестве примера Сергей Лавров напомнил о напряженности в отношениях стран во время президентства прошлого лидера.

«Прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений. У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что для России важна не личность политического деятеля, который станет следующим хозяином Овального кабинета, а его политика в отношении к РФ. Об этом же ранее заявлял Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего латиноамериканского турне.