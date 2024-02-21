«Я же маленькая девочка»: дочка Пересильд пожаловалась на преследования

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Четырнадцатилетняя Анна недавно «проснулась знаменитой» и познала все плюсы и минусы светской жизни.

У восходящей звезды экранов Анны Пересильд появилась толпа фанатов сразу после ее недавней роли в популярном российском сериале. Некоторые из поклонников сильно пугают девушку. Например, те, кто караулит у дома, школы или звонит в три часа ночи. Анне ведь всего 14 лет!

«Мне иногда пишут страшные сообщения: „Стою у твоего дома, жду тебя“. А я же еще маленькая девочка — это неприятно»,— цитирует StarHit.ru дочку Юлии Пересильд.

Тем не менее, младшая Пересиль очень рада, что у нее появились зрители, которым она интересна. По словам Анны, в школе к ней относятся хорошо. Одноклассники поддерживают звезду.

Без неадекватных поклонников не остался и коллега Анны — актер Рузиль Минекаев. Он не может приехать в свой родной Нурлан. Поклонники поджидают Рузиля везде. Актер поделился одной историей, когда фаната не остановило даже отсутствие одежды.

«Однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь… Заходит мужчина лет 40 и говорит: „Рузиль, я с вами сфоткаться хотел“. Я не знал, что сказать», — рассказал Минекаев.

Рузиль Минекаев отметил, что в Москве чувствует себя гораздо спокойнее, чем в Нурлане.

Ранее 5-tv.ru писал о еще одном актере Никите Кологривом.